Memorial Schiattarella, va in archivio la quarta edizione: vince il San Rocco Marano

Va in archivio anche la quarta edizione del Memorial Rosario Schiattarella, il calciatore di Marano scomparso nell’agosto di 3 anni fa a Marano. Nell’impianto comunale Qualiano, nel triangolare organizzato da amici ed ex compagni di squadra di Rosario, a spuntarla è stata la squadra di San Rocco, dove per anni aveva militato il calciatore. Presenti all’evento anche i familiari di Rosario, moglie e figlie, il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, l’assessore allo sport Salvatore Onofaro e il consigliere comunale Bonaventura Cerqua. Un plauso ai partecipanti e agli amministratori della cittadina a nord di Napoli.













