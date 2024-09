Furto alla farmacia Europea di Arzano: torna l’emergenza criminalità

117 Visite

Nella prime ora della mattinata della giornata odierna, ignoti armati con arnesi da scasso hanno divelto una delle serrande d’ingresso della farmacia in via Luigi Rocco trafugando, da quanto si apprende, i soldi dalla cassa. Un copione già visto quello dei furti che si è consumato ai danni di altrettante farmacie tra cui la Finelli in via Silone “ visitata” per la seconda volta appena qualche settimana fa. I Carabinieri hanno quindi acquisito le telecamere di sorveglianza dei negozi limitrofi e della farmacia sperando che possano contenere elementi utili per stabilire la dinamica e identificare per quanto possibile gli autori. Non si conosce l’ammontare del bottino che, tuttavia, anche se non rilevante ha provocato numerosi danni.

P.B.













