Pomigliano d’Arco: assunti 14 nuovi dipendenti comunali

Sale a quarantaquattro il numero di dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal Comune di Pomigliano d’Arco, dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo, dando seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi. Ieri, infatti, altri 14 giovani neo assunti sono stati accolti in Municipio dal sindaco Raffaele Russo e dall’assessore al Personale, Marianna Manna. “Abbiamo invertito la tendenza degli ultimi anni – ha sottolineato l’assessore Manna – e per il futuro il nostro obiettivo è mantenere un organico stabile, evitando di scendere sotto le soglie critiche del passato. La macchina comunale sarà sempre più rapida ed efficiente, in grado di operare a pieno regime per il bene della cittadinanza. Inoltre, grazie alle nuove assunzioni, anche l’età media dei lavoratori comunali è diminuita”. Le aree maggiormente potenziate dalle nuove assunzioni sono l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale. Il sindaco Raffaele Russo ha espresso grande soddisfazione per il rinnovato clima di lavoro: “Sono davvero contento – ha detto – di percepire un grande entusiasmo e serenità tra i nuovi dipendenti. Questa disposizione d’animo, unita alle competenze e alla professionalità presenti in Comune, ci permette di affrontare con determinazione i problemi quotidiani e le sfide future”.

