Marano, il sindaco insiste sull’ufficio dello stato civile. Ma nessuno aveva scritto che era chiuso. Ecco il nostro vecchio articolo. La domanda è: sa leggere?

Pochi giorni fa, sul nostro sito, abbiamo scritto che l’ufficio stato civile – come da comunicazione del sindaco Matteo Morra – era aperto solo per la comunicazioni nascite e morte. Fino al 28 agosto, così come annunciato dallo stesso primo cittadino.

A distanza di giorno, dopo averlo già chiarito giorni fa, il sindaco chiede agli organi di stampa di precisare che l’ufficio non è chiuso. Ma chi ha scritto che l’ufficio è chiuso? In quale articolo? Ma il sindaco sa leggere o ha avuto una regressione su questo fronte? Da funzionario regionale, laureato qual è, dovrebbe saper leggere.

Riproponiamo quindi, a beneficio dei lettori, l’articolo pubblicato nei giorni scorsi.

Il personale è poco, ci sono le ferie e allora? Sei hai bisogno di un documento, come ogni estate che si rispetti, se vivi a Marano ti attacchi al tram. E ad annunciarlo, con tanto di nota sulla sua pagina Facebook, è addirittura il sindaco della città, che anziché trovare soluzioni pare si adegui al tran tran del municipio, in piena e incontrovertibile decadenza da almeno 15 anni.

Lo Stato civile, per effetto di queste decisioni, è aperto solo per le dichiarazioni di morte e nascita, per tutto il resto occorre attendere il 28 agosto. Amen!













