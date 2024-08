Tragedia a Verona: autobus fuori strada, una donna perde la vita

200 Visite

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di Ferragosto a Verona. Intorno alle 8.20, un autobus di linea Atv, che percorreva il lungadige Attiraglio in direzione Valpolicella, è uscito di strada schiantandosi contro un muretto.L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo a una passeggera di 49 anni, deceduta sul colpo. Altre sei persone, tra cui l’autista, sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso e giallo negli ospedali della città.

La vittima, una donna romena residente a Sommacampagna, stava tornando a casa dopo aver assistito un’anziana a Parona. Il conducente del mezzo, attualmente ricoverato in ospedale, è sotto shock e non è in grado di fornire una versione chiara di quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale. Quest’ultima ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il bus è stato sequestrato e le telecamere di videosorveglianza a bordo saranno fondamentali per chiarire le cause della tragedia.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: un malore del conducente, un guasto meccanico o un errore di manovra potrebbero essere all’origine dell’incidente.

