Strisce blu, la Piparking leader nell’area nord di Napoli e nel Casertano. Possibile non vi siano competitor?

In tanti Comuni dell’area Nord, non solo a Marano, è la Piparking a gestire i servizi per le strisce blu. La società in questione, da un po’ di tempo a questa parte, sembra essere diventata leader nella gestione di aree parcheggio a pagamento su strada. In alcuni casi, alle procedure ad evidenza pubblica, sono gli unici che partecipano come nel caso di Marano di Napoli, dove si sono nuovamente aggiudicati il servizio per altri 5 anni, offrendo un incremento del 3% rispetto all’aggio posto a base di gara (25%) e quindi – Aggio complessivo 28% – Aggio minimo di € 84.000,00 che entreranno nella casse del Comune.

Sorgono diversi interrogativi.

Possibile che la Piparking sia l’unica o tra le poche società interessata a gestire tale servizio nei comuni dell’area nord di Napoli, del Vesuviano e del Casertano? Possibile che non ci siano altre imprese in possesso dei requisiti previsti dai capitolati? Oppure, i requisiti richiesti sono troppo stringenti e quindi, forse, ad appannaggio della Piparking?

La Piparking ad oggi opera in tanti comuni: a Cicciano, Somma Vesuviana, Marano, Mugnano di Napoli, a Maddaloni e gestisce anche due parcheggi privati nel comune di Capua.













