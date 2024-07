Città Metropolitana, dal Consiglio tre milioni per il Teatro San Carlo. Fondi anche per scuole, strade e ambiente.

110 Visite

Nel corso della seduta appena conclusasi il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e ha preso atto della presentazione della Sezione Strategica 2025/2026 del Documento Unico di Programmazione (DUP). Ok, tra l’altro, anche a stanziamenti per scuole, promozione del territorio, bus elettrici e progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico. I 3 milioni e 100mila euro per il San Carlo vanno ad aggiungersi ai 2,3 mln già stanziati, per un contributo complessivo della Città Metropolitana per il Massimo napoletano di 5,4 mln per il 2024

Tre milioni e 100mila euro a favore del Teatro di San Carlo di Napoli come contributo straordinario, che vanno ad aggiungersi ai 2,3 mln già stanziati per uno stanziamento complessivo della Città Metropolitana per il Massimo napoletano di 5 milioni e 400mila euro per l’anno 2024; un milione e 400mila per il Teatro Mercadante – Associazione Teatro Stabile Città di Napoli; 300mila per il Trianon. E poi fondi per il Premio Napoli, la Fondazione CIVES, il Premio Cimitile, la Fondazione Gigli di Nola e altri progetti, tra cui la partecipazione dell’Ente a eventi di promozione del territorio e la realizzazione di un volume celebrativo delle Quattro Giornate di Napoli insieme con l’Associazione Studi Filosofici, per un totale complessivo di 5,3 milioni di euro per istituzioni ed eventi culturali per la promozione del territorio. È quanto ha stanziato il Consiglio Metropolitano di Napoli – con un’apposita delibera di variazione del bilancio di previsione nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi – per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio: attività teatrali, artistiche e dello spettacolo in genere.

Seduta che ha visto l’Assise approvare diverse altre deliberazioni che prevedevano ulteriori stanziamenti a favore del territorio, con l’applicazione sull’esercizio corrente dei fondi dell’avanzo di amministrazione.

In primo luogo, con una modifica al Piano Strategico Metropolitano, il Consiglio ha finanziato alcuni interventi nell’ambito del Parco Progetti dei Comuni, per complessivi 3,8 milioni di euro: 300mila euro per la riqualificazione delle piazze del territorio del comune di Boscoreale e dell’impianto sportivo polifunzionale di Villa Regina; 1,3 milioni per la riqualificazione funzionale del palazzo comunale di Cercola; 1,2 mln per la modifica del progetto di ristrutturazione dell’auditorium del polifunzionale di Piscinola e 600mila per quella del progetto di manutenzione straordinaria del tratto San Luigi – Santo Strato di via Posillipo, sempre a Napoli; 150mila euro per la manutenzione delle strade interne del comune di Pimonte, fino alla realizzazione di un campo di padel comunale a Visciano per 76mila euro.

In secondo luogo, undici milioni sono stati, invece, stanziati per incrementare il fondo relativo agli interventi sugli edifici degli istituti scolastici superiori dell’area metropolitana.

L’assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi: saldo positivo di 400mila euro e mantenimento del pareggio di bilancio

“Quella di oggi è stata una giornata molto proficua – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi – che ha visto il Consiglio Metropolitano approvare atti strategici per lo sviluppo del territorio: dal sostegno alle istituzioni culturali agli interventi per le scuole fino ai progetti dei Comuni. L’approvazione, inoltre, dell’assestamento e degli altri documenti dimostra, poi, che la Città Metropolitana di Napoli è un Ente economicamente solido, che garantisce gli equilibri di bilancio e riesce, in questo modo, a offrire un grande sostegno allo sviluppo del territorio”.

“Quest’anno, tra l’altro – ha proseguito il Sindaco Manfredi – da parte dello Stato centrale c’è stato un taglio lineare delle risorse ai comuni e alle città metropolitane, passato con parere negativo dell’Anci e dell’Upi in Conferenza Stato – Regioni; si annuncia, inoltre, una prossima finanziaria restrittiva nei confronti degli enti locali. La posizione che esprimerò a livello centrale, anche come delegato Anci in Conferenza, è quella che gli enti locali sono quelli che hanno contribuito in misura maggiore al risanamento dei conti pubblici e che non si possono scaricare su questi enti, e quindi sui cittadini, eventuali limitazioni di risorse per il rispetto del patto di stabilità”.

Il Consiglio ha provveduto, infatti, entro il termine previsto dalla legge, ad approvare la delibera di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – 2026, necessaria al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, oltre che la verifica dello stato di attuazione dei Programmi.

Il computo complessivo della manovra evidenzia un saldo positivo relativo all’esercizio 2024 pari a 400mila euro. Dai succitati documenti, che hanno ricevuto anche parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, si evince il mantenimento del pareggio di bilancio, in virtù di una sana gestione degli incassi e dei pagamenti che determina un saldo di cassa sempre positivo.

Presentata anche la Sezione Strategica del DUP: PNRR, fondi propri, bus elettrici e green per 66 milioni

Nel corso della seduta è stata anche presentata la Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione dell’Ente (DUP), ovvero il documento che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’Ente.

In particolare, il Piano evidenzia un Ente che è in campo su vari fronti, dall’attuazione del PNRR – con 200 milioni di investimento, tutti cantierati, solo per le scuole, oltre a diversi altri stanziamenti – ai fondi propri, che fanno registrare investimenti in corso per 267 milioni e 250 milioni su quelli programmati, solo nel biennio 2024- 2025, nei settori scolastico, stradale, ambientale e della valorizzazione del patrimonio, oltre al Parco Progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico che cuba circa 300 milioni di euro complessivi.

Nell’ambito delle linee strategiche previsto l’ammodernamento della rete, degli impianti e dei servizi autofiloviari della Città Metropolitana di Napoli, incluso l’acquisto di undici filobus full-electric, per un totale complessivo di 14,5 milioni, ai quali vanno ad aggiungersi i 25 autobus nuovi già ordinati per 9,5 mln e quelli da inserire nel redigendo programma quinquennale di spesa per l’acquisizione di ulteriori autobus a basso impatto ambientale del valore di 42 milioni di euro. Importo complessivo degli investimenti per i bus green: 66 milioni di euro.

Tra le opere di rilevanza strategica su scala metropolitana, è in corso di attuazione il “Programma Periferie” – Progetto di riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone delle Città Metropolitana di Napoli a essa limitrofe: 19 interventi singoli di riqualificazione su strade e su edifici scolastici per un valore di investimento complessivo di 39,1 milioni di euro per istituti scolastici e strade provinciali.

Gli altri provvedimenti

Il Consiglio ha poi dato l’ok alla stabilizzazione di 19 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della Città Metropolitana di Napoli, all’acquisto della parte rimanente del complesso di Santa Maria la Nova – in uno scambio con Arpac cui va una parte dello stabile di via don Bosco – e allo stanziamento di 24mila euro per il progetto “Coppa Caivano 2024”, da svolgere in collaborazione con il Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano e i Comuni di Afragola e Cardito.

I lavori, che si erano aperti con un minuto di silenzio per le vittime del crollo del ballatoio della Vela celeste di Scampia, sono terminati con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.













