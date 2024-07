Francia, sinistra violenta. Melenchon choc: “Prenderemo i ricchi per la gola”

83 Visite

Melènchon ci va giù duro e leva la maschera: il capitale e i ricchi vanno presi per la gola. Ed è questo che farà il prossimo governo francese. Una dichiarazione, quella del leader di La France Insoumise, , che ha scatenato la reazione di Fratelli d’Italia.

Le parole del leader comunista e l’attacco alla Ue

“Vorrei quasi ringraziare la Commissione europea per averci inserito nella lista dei deficit eccessivi perché altrimenti sembrerebbe che i nostri governi stessero attaccando gratuitamente il capitale e il mercato vantaggioso. Non lo attaccheremo gratuitamente, lo prenderemo per la gola perché questo ci e ‘stato imposto dalla Commissione europea. I nostri deficit siano eccessivi. Dobbiamo quindi aumentare le entrate. E la domanda giusta non è quanto costa? Ma chi pagherà?”, queste le frasi scioccanti pronunciate dal leader comunista Melènchon.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta di Nicola Procaccini, rieletto co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti ed europarlamentare di Fratelli d’Italia. “Le parole di Melenchon(‘prenderemo i ricchi per la gola’) riportano a uno stalinismo di cento anni fa. Sono parole inquietanti che concepiscono la ricchezza come un crimine e il capitale come un nemico. Lo diciamo da esponenti di un’economia sociale di mercato che non ha mai assunto posizioni di capitalismo selvaggio ma da fieri oppositori di un modello di socialismo reale che sarebbe inaccettabile.













