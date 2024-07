Marano, strade sporche e acqua che manca anche oggi in tante zone. L’ufficio tecnico precisa: “Impianti funzionanti, la colpa è di spreca acqua potabile per usi non domestici”

94 Visite

Strade sporche e acqua che continua a mancare nelle case. Altro che ordinanza anti sprechi, ultima boutade del sindaco Morra, il problema vero – come sanno tutti – è di altra natura. Dall’ufficio tecnico precisano che gli impianti sono perfettamente funzionanti e che nelle ultime ore non si sono verificati nemmeno cali di erogazione elettrica (gli impianti idrici vengono alimentati dall’energia elettrica). E allora da dove trae origine la problematica? L’ufficio tecnico è categorico: “Troppi allacci abusivi, troppe piscine per l’irrigazione notturna dei campi, troppi sprechi d’acqua”. Cosa fare? Le campagne di sensibilizzazione sono tutte fallite, la repressione è difficile organizzarla perché le forze in campo – vigili e carabinieri – sono quelle che sono. E allora? Si deve sperare che in futuro si abbiano le risorse necessarie per nuovi interventi strutturali che contemplino il taglio delle utenze abusive.













