Campi Flegrei, Musumeci: «Commissario straordinario entro 15 giorni e niente fondi per case abusive e seconde abitazioni”

«Sui Campi Flegrei, man mano che si va avanti nel lavoro istruttorio, emergono gravissime responsabilità, che sono remote e meno remote. Sono responsabilità omissive e commissive che coinvolgono tutti gli enti territoriali, a cominciare dalla Regione Campania e dai comuni interessati». Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.

«Questo governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare. Campi Flegrei è uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo, non lo vedete perché non ha forma di cono come gli altri ma ha tutte le potenzialità, penso al Vesuvio o all’Etna».

CASE ABUSIVE E SECONDE CASE

«Il governo, sui Campi Flegrei, non ha intenzione di tirare fuori un quattrino per le case abusive e per le seconde case, questo per chiarezza».













