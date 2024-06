Calvizzano: Movimento futura. “Trasformismo e privatizzazione della politica”

130 Visite

Il trasformismo e la privatizzazione della politica è la conseguenza di una destrutturazione irreversibile dello spazio politico. La fine delle ideologie e dei partiti, non ha reso più concreto e positivo il dibattito politico, ma ha privatizzato il rapporto fra cittadino e politico, tendendo, quindi, ad escludere ogni forma di mediazione e di organizzazione politica. Allora il cambio di casacca diviene un atto privato per il quale non è necessario esplicitare una solida motivazione politica. In beffa del mandato come espressione della sovranità questo diviene proprietà individuale e viene gestito nell’ambito di una sfera patrimoniale autonoma.

Il fenomeno (spesso reiterato) del transfuga da un gruppo di minoranza in maggioranza con l’occupazione di poltrone ed incarichi, allontana il cittadino dalla politica, alimenta il qualunquismo, diminuisce il prestigio delle Istituzioni e provoca un danno al sistema democratico, come nel caso di Calvizzano dei gruppi di minoranza di ex Legalità Possibile poi ex PD adesso Forza Italia e Vinciamo per Calvizzano, delegati dai cittadini all’opposizione ma in pochi mesi saltati nei banchi della maggioranza. Infatti la condotta del cambio di casacca ed occupazione di poltrone e incarichi dell’ex minoranza del Consiglio Comunale di Calvizzano, sono la rappresentazione plastica dell’assenza di valori e di visone politica nell’interesse dei cittadini.

Sia chiaro il cambio di casacca non equivale ad un inadempimento contrattuale soggetto ad azione risarcitoria. Tuttavia per fare politica ci vorrebbe un minimo di preparazione di base e le responsabilità politiche richiedono e debbono avere sanzioni politiche.

Come Movimento Futura riteniamo che in sede di informazione e di opinione pubblica occorre tramutare la derisione ed il dileggio di tali comportamenti, in un moto di indignazione contro atti assai gravi che possono definirsi in frode alla cittadinanza. In tal senso riteniamo importante un richiamo da parte dei cittadini, delle associazioni e partiti sull’operato di tali soggetti.

Di conseguenza come risultato questo modo di fare “politica” caratterizzato da trasformismo politico ed occupazione di poltrone al di là del merito e capacità, produce una gestione dell’attività amministrativa priva di merito, mortificando l’interesse collettivo, tanto è vero che la rotazione così bene rispettata nell’attività del continuo ricambio degli assessori ed incarichi da parte del Sindaco accentratore, determina una Amministrazione senza alcuna progettualità e visione politica, mortificando le scelte dei cittadini in sede elettorale.

Purtroppo l’attuale Amministrazione nata da Liste personali “Civiche”, prive di valori, identità e scopo e l’assenza dei partiti politici, oltre ad un continuo rimpasto di cui ancora oggi si ignorano le motivazioni, creano una notevole instabilità nella Amministrazione Comunale calvizzanese.

Tale situazione determina una continua lotteria nell’attribuzione delle “poltrone”, questo dimostra l’assenza di merito che genera una scarsa qualità dell’attività amministrativa.

