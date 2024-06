Giugliano – Varcaturo, Marano e Calvizzano: Controlli dei carabinieri. Tolleranza zero per i centauri indisciplinati

312 Visite

Serata di controlli nell’area nord di Napoli per i carabinieri del comando gruppo di Castello di Cisterna. I militari hanno setacciato le zone di Varcaturo, Marano e Calvizzano.

Identificate 270 persone e controllati 50 veicoli per un totale di 65mila euro in contravvenzioni e ben 32 mezzi sequestrati.

Durante i controlli i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno denunciato un 32enne trovato in possesso di una pistola a salve senza il tappo rosso mentre era a bordo della propria auto. Denunciato anche un altro autista trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente.

A Marano e Calvizzano, invece, i carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale un 21enne del posto. Denunciato anche un 14enne che è stato trovato con un coltello a serramanico. Patente ritirata e denuncia per un 32enne alla guida in stato di ebrezza.

Controlli al codice della strada, come detto, che hanno portato a decine di migliaia di euro in sanzioni e soprattutto al sequestro di tanti veicoli. Tolleranza zero per la guida senza casco e per i mezzi con la revisione scaduta. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews