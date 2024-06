124 Visite

Niente da fare. Spagna superiore in tutto. Gli iberici dominano per quasi tutta la gara ma vincono di misura (1-0) con un’autorete. Azzurri quasi mai in partita. Una timida reazione solo nel finale. Spagna più corta, più aggressiva, più tecnica. Gara, insomma, senza storie, anche se dal punteggio si evince tutt’altro.













