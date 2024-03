Caso Acerbi – Juan Jesus, Pisani: “Porterò la questione fino alla corte Europea, ingiustizia grande”

131 Visite

Pisani: “un’ingiustizia troppo matura non acerba”, non è un fallo di gioco o un rigore truccato ma una violazione di norme anche etiche mondiali per cui accerti e valuti i fatti anche la giustizia ordinaria e per solidarietà a Jesus io porterò la questione finì alla corte europea per capire se ho capito io male o il mondo deve andare al contrario.

L’Avv. Angelo Pisani, leader dell’associazione noi consumatori e avvocato storico di Maradona e ‘ uno dei firmatari dell’esposto per l’accertamento delle violazioni delle norme antirazzismo che hanno poi portato all’assoluzione dell’interista Acerbi.

Pisani scrive sui social proprio a Pasqua non possiamo girarci dall’altra parte e se siamo tutti “Jesus “ abbiamo il dovere civico di scendere in campo per la tutela dei diritti e della giustizia sociale , senza accontentarci di una sentenza contraddittoria e discutibile che fortunatamente vale solo in ambito sportivo ma non nel mondo reale dove comunque esiste sempre un Giudice , con un semplice gesto tutto possiamo fare la nostra parte (anche se sono reati procedibili d’ufficio) chiedendo alla magistratura di accertare e valutare la rilevanza penale dei fatti e reclami della vittima trasformato in “visionario” almeno per sgombrare il campo da ogni dubbio e capire se la legge è uguale per tutti.

Il razzismo oggi in Italia non viene efficacemente combattuto né prevenuto, ma gli strumenti giuridici per farlo esistono ed ora più che mai i cittadini e tifosi della giustizia devono scendere in campo perché oltre alla giustizia sportiva esiste anche altro.

È compito delle autorità giudiziarie applicare la norma penale contro la discriminazione.

Con una sentenza satiricamente definibile “sportiva”, ma neanche considerabile “ salomonica “ che di fatto cancella anni di giurisprudenza e mortifica norme di legge conquistate sulla pelle di tanti uomini , a dire di qualche credulone che aprirebbe un credito al Napoli senza conoscere la spietatezza del sistema, con un colpo di spugna e tante si è capovolto tutto ed ogni tanto meglio difendere il malcapitato condannato come Jesus , pertanto ora si devono valutare ed applicare le leggi ordinarie e dato il clamore della vicenda è giusto che a parlare siamo anche i giudici ordinari come per legge .

Infatti il caso Acerbi è di domino pubblico ed ora più che mai È compito delle autorità giudiziarie applicare la norma penale contro la discriminazione. Pisani ripete L’articolo del Codice penale definisce il delitto come perseguibile d’ufficio, vale a dire che chiunque può denunciare al posto di polizia più vicino o al giudice istruttore un fatto che ritiene rappresentarne un’infrazione. Le autorità sono tenute a procedere a un esame preliminare e, se le prove raccolte si rivelano sufficienti, a intentare un’azione penale senza ostacoli e sbarramento della “giustizia sportiva”.

Il razzismo oggi in Italia non viene efficacemente combattuto né prevenuto, ma viene purtroppo incentivato, oltre che dall’involuzione subculturale degli anni recenti dall’inefficace quadro delle norme giuridiche attuali.

Poiché gli strumenti giuridici, soprattutto di rilievo internazionale, esistono: va solo subito realizzato un cambiamento culturale dell’opinione pubblica, prima ancora che inclusa nei programmi politici una valida manovra di contrasto, posto che si tratta di una vera e propria emergenza sociale, una di quelle reali.













