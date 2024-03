“Il mostro ha gli occhi azzurri. Il delitto di Ponticelli” presentato in Regione. Di Fenza e Ciambriello: “Troppi errori giudiziari, limitare uso della custodia cautelare”

Poi le parole del consigliere regionale Di Fenza e di Samuele Ciambriello: “Ho incontrato Giuliana Covella e ho accettato subito di presentare il libro in Regione – spiega Di Fenza – Il libro tratta di un errore giudiziario. Sono storie che i ragazzi hanno bisogno di conoscere. Non si può pagare per un errore giudiziario e pagare, tra l’altro, per tanti anni. E’ un episodio che ha sconvolto un’intera comunità, è giusto toccare certi argomenti e approfondire certe tematiche dinanzi a tanti giovani”.

“In Italia gli errori giudiziari sono numerosi. Negli ultimi anni ben 30 mila persone sono state dichiarate innocenti. Tantissime persone sono state assolte al termine dei processi. Tante altre hanno ottenuto l’assoluzione in seguito alla revisione dei processi. Mi chiedo e chiedo: chi paga per tutti questi errori? Lo Stato, i cittadini? Bisogna assolutamente limitare l’utilizzo della custodia cautelare. In carcere ci sono tanti innocenti”.