Micro metrò. Anche Izzo punzecchia De Magistris: “Fa confusione con i progetti”

Dopo tanto parlare del progetto metropolitana del mare di seguito la nota del Presidente dell’ associazione Marano Lab Alessandro Pace che ha seguito dall’ inizio tutto l’ iter progettuale. Il progetto della metropolitana del mare nasce nel 2019 come asse ferrato per mettere in comunicazione la stazione di Chiaiano con la stazione di Licola. La presentazione del progetto fu fatta on line con la partecipazione del sottosegretario ai trasporti Raffaella Paita, il Consigliere Regionale della attraversando più comuni possibili. Idea presentata con un iniziativa pubblica on line dove parteciparono l’allora sottosegretario ai trasporti Raffaella Paita, il consigliere regionale della commissione trasporti Enzo Santangelo ed il presidente dell’EAV Umberto De Gregorio, gli ultimi due da subito indicavano la strada della città metropolitana per l’attuazione del progetto in quanto più fondi a disposizione e per la competenza. Così iniziammo a coinvolgere la città metropolitana fin quando con l’interessamento dei sindaci di Qualiano e Calvizzano non risuscitarono un progetto della città metropolitana che giaceva nei cassetti da anni, assai più conveniente e con le caratteristiche che esaudivano le aspirazioni iniziali del comitato, che passa dall’alveo dei Camaldoli con enormi risparmi di tempo e danaro. Presentazione al PalaRaffaella dove la stessa speaker, la giornalista di radio CRC chiamò il progetto Metropolitana del mare. Quindi la metropolitana del mare non è mai stato un progetto preso in considerazione dalla Regione, forse il De Magistris si confonde con il vecchio progetto del Microtram che non arrivava al mare ma si fermava a Qualiano, quindi nulla aveva a che fare con la Metropolitana del mare.

Michele Izzo Consigliere Comunale