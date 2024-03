Reddito Campania, Nappi (Lega): triste la politica che arriva a sfruttare la miseria

70 Visite

“Conte e i suoi si vedono a Napoli e in Campania solo quando c’è da fare propaganda politica della peggior specie, da vero e proprio sfruttamento della miseria. Nella regione con i più bassi livelli di occupazione non solo in Italia, ma in Europa, proporre una nuova forma di assistenzialismo, per giunta dopo i disastri causati dal rdc, significa prendere in giro i cittadini e offenderli. La Campania ha bisogno di un piano per il lavoro, come continuiamo a chiedere da quasi dieci anni, di misure efficaci per la formazione, di occupazione di qualità, non di sussidi. Lo tenga presente anche il povero De Luca che, ormai disperato, ora strizza l’occhio ai 5S dopo averli criticati e derisi per anni proprio sul reddito di cittadinanza”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













