Quarto: denunciato per occupazione di suolo pubblico nel Rione 219. Riconsegnati anche 8 box occupati sine-titulo

407 Visite

La Polizia Locale, guidata dal comandante Ludovico Di Maio, è intervenuto nel Rione 219 degli alloggi popolari dopo una segnalazione telefonica. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Locale hanno accertato che un residente degli alloggi popolari si stava recintando una porzione di aiuola pubblica per destinarla a ricovero abusivo dei suoi 4 cani. L’uomo è stato denunciato per invasione di terreni, mentre l’area è stata sottoposta a sequestro penale. Sono stati, inoltre, sgomberati 8 box comunali occupati sine titulo con la contestazione di circa 80mila euro, per canone occupazione sine titulo. “Procediamo senza sosta nella tutela dell’interesse pubblico – dice il sindaco Antonio Sabino – Sono attività che stiamo ponendo in essere in stretta sinergia con prefettura e forze dell’ordine”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews