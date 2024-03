Lazio, si è dimesso Sarri

230 Visite

Clamoroso Lazio, Maurizio Sarri si è dimesso. Una decisione a sorpresa che arriva all’indomani della pesante sconfitta interna con l’Udinese. Un ko inatteso e che aveva fatto scattare il ritiro punitivo su decisione di un infuriato patron Claudio Lotito, con la squadra biancoceleste che attualmente occupa il nono posto in classifica.

Lazio, Sarri si è dimesso

Quella con l’Udinese è stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato, alle quali si aggiunge quella con il Bayern Monaco in Champions League che ha portato all’eliminazione dalla massima competizione europea. Nel post partita, come scritto dal Messaggero, lo stesso Sarri avrebbe più volte ripetuto al gruppo: “Se non mi volete più, parlate chiaro“. Nel primissimo pomeriggio era in programma un nuovo colloquio con la squadra, con allenamento alle 15, ma Sarri ha deciso di lasciare l’incarico e la panchina della Lazio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews