Quarto, domani l’inaugurazione della nuova sede del Pd

Giovedì 07 marzo 2024, ore 18:00 si inaugurerà la nuova sede del Partito Democratico di Quarto alla presenza dei vertici metropolitani del Pd, del Sindaco di Quarto, dei consiglieri regionali e membri autorevoli del nostro partito. Ci saranno consiglieri comunali e assessori del nostro partito e della coalizione di governo della nostra città. Parteciperanno all’inaugurazione Sindaci e consiglieri comunali dell’Area Flegrea e Nord della provincia di Napoli. La sede si trova proprio al centro della città di Quarto, antistante Piazzale Europa e la casa comunale. Il circolo si insedierà in quella che era stata, nei mesi precedenti la sede elettorale della coalizione progressista a sostegno del rieletto sindaco Antonio Sabino, con un risultato straordinario per il sindaco, la coalizione e come primo partito cittadino per il Partito Democratico.

Si riparte da lì, guardando al futuro, ai prossimi appuntamenti elettorali, ma soprattutto alla necessità di includere tutte le migliori esperienze associative e professionali del territorio che si rivedono nell’area riformista e progressista. L’amministrazione capeggiata dal Sindaco Sabino, sta contribuendo certamente a lasciare una impronta di cambiamento positivo sulla nostra città, ma bisogna avere la capacità, sin da ora, di lavorare ad una sempre più vasta platea di confronto e di inclusione sui temi del cambiamento del nostro territorio, e da li partire per preparare la classe dirigente del futuro.

Il circolo del Partito Democratico di Quarto, intanto, è la “Casa” in cui militanti e simpatizzanti potranno discutere e incontrare gli amministratori locali e le altre realtà del territorio, di fatti lo spazio sarà a disposizione delle forze politiche di coalizione e di tutte quelle associazioni che si muovono sul territorio, (a partire dalla associazione “Forza delle Idee”) .













