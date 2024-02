Marano, si fa sul serio contro Morra e il suo immobilismo? I consiglieri di minoranza: “Opposizione prende forma”

283 Visite

Un’opposizione che prende forma.

Dopo un normale periodo di conoscenza e assestamento i consiglieri comunali d opposizione hanno cooperato all’unisono per il bene comune.

Nel consiglio comunale del 15 hanno presentato due mozioni

Mozione d indirizzo ex art.53 del regolamento, per contrastare la crescente criminalità all interno del territorio comunale.

Adesione e sottoscrizione al codice etico per la buona politica ” carta avviso pubblico” contro mafie e corruzione.

È l inizio della politica che ci piace. Insieme per il bene della città.

I consiglieri comunali d’opposizione.













