Gli abusi edilizi alla Sonrisa e la sentenza della Cassazione. La rabbia della famiglia Polese

162 Visite

Sui social la notizia è diventata virale in pochi minuti, perché l’hotel ristorante “La Sonrisa“, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie“, era diventato il simbolo di una nota serie tv di Real Time dedicata ai festeggiamenti per i matrimoni e altre ricorrenze. La Corte di Cassazione ha sancito la confisca dell’hotel ristorante. Ma la famiglia proprietaria annuncia di voler fare ricorso alla Corte di Strasburgo. Il Castello delle Cerimonie si trova a Sant’Antonio Abate, piccolo comune in provincia di Napoli, dove ora crescono i timori per il futuro di oltre 200 famiglie: tanti sono – tra gli stagionali, i fissi e quelli dell’indotto – i lavoratori che negli anni hanno fatto affidamento sulla florida attività messa in piedi da Antonio Polese, il patron (“Boss delle cerimonie” in tv) che aveva creato dal nulla un business basato sulle nozze-show.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews