Marano, lutto nel mondo del volontariato: si è spento Antonio Mastrolonardo. Il cordoglio di politici e attivisti

E’ morto Antonio Mastrolonardo, 75 anni, molto noto nel comune di Marano. Fu, a cavallo tra il 2009 e il 2010, il primo presidente del Forum del terzo del settore. Per anni impegnato in iniziative e progetti con l’associazione Marano solidale e, tra esse, il Villaggio di Babbo Natale o il doposcuola sociale.

Messaggi di cordoglio sono stati inviati in redazione da molti politici e attivisti del territorio, tra cui Stefania Fanelli, che scrive: “Una brutta notizia ci ha svegliato stamani, Antonio Mastrolonardo ci ha lasciati. Ha fatto tantissimo per il mondo del volontariato, grazie per essermi stato vicino e per aver donato il tuo tempo e il tuo cuore alla città”.

A ricordare Mastrolonardo anche Luisa Rametta, per anni impegnata nel mondo del volontariato con l’associazione Zefiro. “Una brutta notizia per la città, ricordo Antonio con affetto e grande stima”.













