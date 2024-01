SPARANISE, LA COMMISSIONE STRAORDINARIA REVOCA LE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DEL PALAZZETTO ED EMANA UN NUOVO BANDO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA

129 Visite

In Campania, nel corso degli ultimi anni sono stati sciolti dal Capo dello Stato diversi comuni della regione Campania per infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata con la contestuale nomina di Commissioni Straordinarie per la gestione degli enti, il cui compito primario affidatogli dalla legge è quello di bonificare la vita amministrativa dalle ingerenze mafiose nei settori strategici dell’ente locale.

La bonifica è finalizzata ad impedire il reiterarsi nel tempo di condotte amministrative permeabili ai voleri della criminalità organizzata e quindi il rischio di nuovi scioglimenti.

Un importante strumento di bonifica che la legge mette a d’ispezione delle commissione che amministrano i comuni sciolti per mafia è quello previsto dall’art. 145, c.4 del D.Lgs 267/2000 che consente in materia di appalti di disporre d’autorità con i poteri antimafia la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

Purtroppo non tutti i comuni commissariati per mafia hanno beneficiato di una concreta bonifica amministrativa con le modalità indicate dalle norme. A solo titolo esemplificativo si può citare il caso del Comune di Marano di Napoli sciolto ben quattro volte per condizionamento mafioso oppure quello di San Giuseppe Vesuviano sciolto tre volte per gli stessi motivi, analoga sorte ha riguardato il Comune di Caivano, ponendosi in questi comuni in evidenza forti criticità in termini di ripristino della legalità nella fase delle relative gestioni commissariali. Addirittura nel comune di San Giuseppe Vesuviano è ancora in atto l’appalto del servizio di igiene urbano svolto da una ditta i cui collegamenti con ambienti della criminalità organizzata sono ripetutamente citati nella relazione ministeriale di accompagnamento del relativo decreto presidenziale di scioglimento per condizionamento mafioso.

Invero nei comuni ove l’azione di bonifica delle procedure amministrative è stata concreta si sono registrati visibili benefici sul fronte della lotta alle infiltrazioni mafiose. Tale azione di bonifica è tuttora in atto presso il Comune di Sparanise, sciolto su proposta del prefetto di Caserta per infiltrazioni di soggetti ritenuti collegati ad esponenti del clan dei casalesi

In questo Comune del Casertano, la commissione straordinaria ha revocato diverse autorizzazioni amministrative nonché ben 8 appalti mediante l’esercizio dei poteri antimafia previsti dal predetto art. 145 del TUEL. Gli ultimi due appalti hanno riguardato la gestione del palazzetto dello Sport e la gestione dei depuratori comunali.

Per il palazzetto dello Sport la commissione con la delibera di revoca ha indicato gli accertamenti effettuati, ponendo in evidenza le irregolarità nella procedura di affidamento che erano state svolte nel corso della gestione gravata dal provvedimento di sciogliemmo.

L’affidamento evocato dai Commissari era stato disposto nel corso dell’amministrazione sciolta, a favore di un’associazione di pallavolo locale in cui si regista la presenza di due componenti e di un direttore tecnico facente capo alla stessa famiglia la quale è imparentata con l’ex presidente del consiglio comunale di Sparanise, sciolto per infiltrazioni mafiose nonché con la moglie dell’ex sindaco della medesima amministrazione.

La gestione commissariale, a seguito della revoca dell’affidamento, consapevole del valore dello sport in generale e dell’esigenza di assicurare alla comunità l’utilizzo di un bene così prezioso in sicurezza e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, ha avviato immediatamente tutte le procedure necessarie per avviare l’iter finalizzato all’affidamento della struttura. Infatti ha approvato apposito bando/ avviso pubblico per consentire a tutte le associazioni e società sportive di partecipare ad una corretta competizione per ottenere l’affidamento della gestione del palazzetto dello Sport che può essere utilizzato per le seguenti discipline sportive : – Pallavolo; – Pallamano; – Ginnastica; – Scherma (previo utilizzo di apposita pedana); – Atletica pesante, tra cui: judo, lotta, Karate, arti marziali similari, previo utilizzo di apposita pedana); – Atletica leggera; – Danza; – Danza sportiva; – Mini-basket; – Tennis; – Calcetto; – Attività connesse.

Il palazzetto dello Sport, si legge nel bando, è una struttura completamente ristrutturata nel 2021 che ha consentito di migliorare l’assetto dei servizi, del campo di gioco, dell’area di gioco e soprattutto degli impianti.

La commissione per consentire a tutte le associazioni e società sportive di poter partecipare alle procedure di scelta ha previsto un ampia diffusione dell’avviso pubblico, prevedendo, altresì, un canone di gestione di € 700 mensili nonché la possibilità di poter partecipare alla competizione anche a società associazioni in raggruppamenti d’impresa per attività sportive differenti .













