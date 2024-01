Ecuador nel caos, criminali in fuga e stato d’emergenza

104 Visite

Dilaga il caos in Ecuador, paese in cui da ieri è in vigore lo stato di emergenza dopo la fuga dal carcere di Adolfo Macias, leader della banda criminale Los Choneros che ha stretti legami con il cartello di narcotrafficanti di Sinaloa, e il diffondersi di rivolte. Persone incappucciate e armate hanno fatto irruzione nel corso di una diretta della stazione televisiva TC costringendo il personale a sdraiarsi sul pavimento, mentre in sottofondo si sentivano spari e urla. Almeno sette agenti di polizia sono stati rapiti e uomini armati hanno assaltato anche l’università di Guayaquil.













