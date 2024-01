Napoli, medici ancora nel mirino: due aggressioni nell’arco di 24 ore

Due aggressioni al personale sanitario in 24 ore. Inizia nel peggiore dei modi il 2024 sul fronte delle violenze in corsia ai danni dei camici bianchi. Il primo episodio del nuovo anno si registra all’ospedale San Paolo a Fuorigrotta: sono le 20,30 circa del 1 gennaio. Un energumeno che accompagna la moglie arriva al triage in stato di agitazione e con modi spicci e minacce di morte rivolte al personale di turno dice al personale del triage di non voler attendere il proprio turno di visita. Dopo la prima timida obiezione dell’operatore la donna viene accolta in codice rosso dove peraltro c’era un bambino di 5 anni in trattamento per delle convulsioni. L’anestesista chiede alle guardie giurate di allontanare il soggetto che si scaglia contro la guardia giurata che chiede rinforzi a due colleghi. Vengono allertate le forze dell’ordine. Seguirà una querela. «Le forze dell’ordine fanno il possibile e ci sono sempre molto vicini e noi ci sentiamo protetti – dice il manager Ciro Verdoliva – la presenza dei drappelli all’interno dei Pronto soccorso funge sia da deterrente sia da supporto per garantire immediati interventi. Molto utili son stati in caso di iniziali aggressioni verbali che avrebbero potuto tramutarsi in aggressioni fisiche. Il San Paolo è pero sguarnito. Alla luce di questo ulteriore episodio al San Paolo letteralmente bersagliato nel corso del 2023. Chiederemo al Questore di valutare a possibilità di istituire anche qui il Presidio fisso di Polizia».