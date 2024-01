Marano, fondi Città Metropolitana ad oggi sfumati. Izzo: “Dovrebbero chiedere scusa, ma non lo faranno. Bisogna fare attenzione a chi fa propaganda per l’amministrazione””

141 Visite

La determina della Città Metropolitana con la quale non viene finanziario il progetto per la messa in sicurezza di quattro assi viari di Marano: corso Mediterraneo, corso Umberto, via Merolla e via Marano Pianura è la n° 5 del 02. gennaio 2024. Nei giorni scorsi quando ottemperando al mandato ricevuto dagli elettori, in qualità di consigliere comunale di minoranza comunicai alla collettività, una notizia appresa dalla testata giornalistica Terranostra news dell’esclusione del progetto di messa in sicurezza di 4 assi viari di Marano da parte dell’ amministrazione della città metropolitana. Poi, il giorno dopo, con un errata corrige la stessa amministrazione ex provinciale reinseriva il progetto di Marano nella graduatoria dei progetti ammissibili ci fu un attacco furente nei miei confronti, reo di aver diffuso la notizia già per altro pubblica. Ci fu un comunicato dei consiglieri comunali di maggioranza anonimo senza firme “grandi personalità questi” con il quale mi si contestava di dar credito più a un giornale locale che ai comunicati ufficiali dell’amministrazione. Ebbene visto come sono andate le cose non pretendo le scuse perché non ne sarebbero capaci ma mi auguro che almeno in loro possa nascere una riflessione sul come esercitare il ruolo di consiglieri di maggioranza, tralasciando di parlare o agire per sentito dire e l’ essere cassa di risonanza di persone vicino all’entourage del Sindaco ( spesso persone che si aggirano negli uffici comunali arbitrariamente senza un decreto di nomina ). Il compito a cui è chiamato il consigliere di minoranza è quello di controllo e verifica dell’ azione amministrativa, soprattutto a tutela della stessa maggioranza che governa e della collettività tutta (e il mio articolo era espressione di questo diritto dovere attribuito dalle regole del gioco al Consigliere Comunale di minoranza). Attacchi velati anche da parte di certa stampa poco attenta alla realtà politica-amministrativa della città perché troppo legata alla politica e al potere e alla fine l’informazione risulta essere non libera scevra da ogni condizionamento come vuole il dettato costituzionale. Ritornando alla questione del non finanziamento del progetto di messa in sicurezza di 4 assi viari di Marano della città metropolitana mi auguro che in futuro la graduatoria provinciale possa scorrere e il nostro progetto essere finanziato ( cosa non certa), ad oggi la verità è dalla nostra parte, “dico nostra” perché associo il mio pensiero con quella della testata giornalistica Terranostra news che con serietà e libertà d’ informazione racconta la storia della nostra città preservandola da chiacchierare artatamente volute che producono solo disinformazione che non fa bene per la democrazia, la legalità e il rispetto dì ogni singolo cittadino.

Michele Izzo Consigliere Comunale













