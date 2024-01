Calvizzano, un milione di euro per la periferia di San Pietro dalla Città Metropolitana di Napoli

142 Visite

Un milione di euro per la riqualificazione della periferia cittadina e per la realizzazione di un parco urbano. Via libera della Città Metropolitana al finanziamento per la riqualificazione generale di due importanti zone della periferia di Calvizzano: via San Pietro e via Calamandrei, località Case Sparse. Aree della città, in parte ancora a vocazione agricola, che necessitavano di importanti interventi, invocati e sollecitati da molti anni dai residenti. Il progetto del Comune ha ottenuto uno dei punteggi più alti tra gli enti che avevano domanda presentata all’ex Provincia. L’intervento prevede la riorganizzazione dell’intera area, con la contestuale creazione di una zona parcheggio, l’installazione di aree verdi, zona giochi per bambini, palestra all’aperto, nonché la realizzazione di un chiosco e di un nuovo impianto di pubblica illuminazione.

«È una svolta storica per la nostra periferia – sottolinea il sindaco Giacomo Pirozzi – che sarà dotata, finalmente, di un parco urbano di cui potranno beneficiare i tanti bambini della zona e non solo. Desidero ringraziare – aggiunge il primo cittadino – il consigliere di Città Metropolitana Luciano Borrelli per il lavoro profuso, in sinergia con l’ufficio tecnico comunale e il consigliere delegato ai lavori pubblici Pasquale Napolano». L’espletamento del bando di gara avverrà in tempi celeri, almeno secondo quanto comunicato dagli uffici comunali. L’area da riqualificare si estende per oltre 1780 metri quadri. Il progetto è rispettoso del principio (Dnsh) che impone agli enti locali di non arrecare danni significativi all’ambiente. Nel medesimo ambito sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati dai comuni di Quarto, Afragola, Frattaminore, Crispano e San Vitaliano. Non finanziati, invece, quelli dei comuni di Marigliano, Massa di Somma, Marano, Procida, Pomigliano, Lettere e Somma Vesuviana.













