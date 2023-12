Sarà Alessandro Gassmann, con il suo libro “Io e i Green Heroes: perché ho deciso di pensare verde”, a inaugurare ‘Scienze Agrarie per Natale in Reggia”

65 Visite

Sarà Alessandro Gassmann, con il suo libro “Io e i Green Heroes: perché ho deciso di pensare verde“, a inaugurare ‘Scienze Agrarie sotto l’albero il ciclo di incontro di “Natale in Reggia” 2023 che apre i battenti alle 15 con il Mercatino di Natale.

L’avvio della rassegna natalizia, alla sua settima edizione, è in programma DOMANI, giovedì 7 dicembre. La presentazione del volume di Gassman si terrà alle 17, nell’Aula 7 del Complesso Mascabruno della Reggia di Portici. Ne parleranno, in presenza dell’autore, Annalisa Corrado, coautrice, e Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria. Sarà possibile seguirla anche in videocollegamento dall’Aula 2. Gassman si fermerà per il firmacopie.

Alle 15, invece, nella splendida cornice del Galoppatoio Reale, aprirà il Mercatino di Natale, la mostra mercato con circa 30 espositori che offre ai visitatori anche l’opportunità di conoscere e visitare aree inedite dello splendido Palazzo borbonico.

Natale in Reggia è la manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.

‘Abbiamo scelto il testo di Alessandro Gassmann perché è un libro sull’ambiente, sul pensare verde, sul pensiero ecologico e sulla sostenibilità – spiega il Direttore Ercolini – che sono temi su cui il Dipartimento di Agraria sta investendo moltissimo. Anche perché come Dipartimento di eccellenza 2023-2027 ha lo scopo di formare i professionisti della sostenibilità, di creare a Portici un hub importante di ricerca per l’agroalimentare sostenibile. Agraria, nella sua politica, si occupa del rispetto per l’ambiente e schierare tutte le competenze per la sostenibilità e la causa ambientale, per questo motivo siamo sensibili a chi, da personaggio pubblico, si mette in gioco e cerca di sensibilizzare la propria comunità, che è una comunità popolare, è il cittadino, su tematiche ambientali’.

Come nelle precedenti occasioni, il programma di Natale in Reggia è molto ricco e vario, con iniziative dedicate ad adulti e bambini. In calendario ci sono spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato e degustazioni. Presso alcune postazioni scientifiche ricercatori e personale del Dipartimento esporranno, attraverso esperimenti e dimostrazioni, tematiche di ricerca svolte all’interno della struttura Universitaria.

Per partecipare ad alcuni eventi è necessario prenotarsi, altri sono ad accesso libero.

Per ricordarne alcuni, nell’ambito di Scienze Agrarie sotto l’albero l’8 dicembre tra le 10 e le 13 negli spazi coperti del 2° cortile del complesso Mascabruno si parlerà della sequenza del DNA come strumento per garantire l’autenticità delle produzioni vegetali con Antonio Di Matteo, dei reflui zootecnici con Stefania Pindozzi, della vita degli alberi in alta montagna con Greta Liuzzi, del sei quello che mangi, se vale anche per gli animali, con Antonio Di Francia, di consumare più legumi per il benessere dell’Uomo e del Pianeta, con Paola Vitaglione, della divulgazione scientifica di Portici Science Café, con Bonadies Vincenzo.

Nella stessa mattinata, presso il piazzale dell’Esedra all’ingresso della Reggia si potrà osservare Il sole di Natale. L’Unione Astrofili Napoletani sarà infatti presente con una postazione che consentirà dimostrazioni dell’uso di orologi solari e l’osservazione del Sole con speciali occhiali e al telescopio. L’ingresso è libero, senza prenotazione.

Il Natale per i più piccoli l’8 dicembre, sempre dalle 10.30 alle 13, proporrà, nel complesso Mascabruno, il Laboratorio letterina di Natale, incontri magici con Elfi e personaggi Disney, foto con Babbo Natale, dolci sorprese, gadget e manipolazione palloncini, e alle 16 uno spettacolo di Magia e di animazione circense. Iniziative gratuite organizzate dal Dipartimento di Agraria.

Alle 18, nell’ Aula 7, ‘Delizie musicali’ dell’Orchestra Scarlatti Young, con i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

Sabato 9 dicembre dalle 10 alle 13 spettacolo itinerante dell’artista Adriano Falivene, nella sua interpretazione di Gnegno, fra mimo e magia.

Alle 11, nell’Aula Linguistica del Complesso Mascabruno il ‘Pomodorino giallo GIAGIU’ del Vesuvio’ sarà protagonista del Laboratorio del Gusto, con degustazione e narrazione delle caratteristiche organolettiche del pomodorino Giagiu’ a confronto con il pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop. Ne parleranno Amalia Barone, del Dipartimento di Agraria, Patrizia Spigno, di ARCA 2010, Fofò Ferriere, Gastronauta, Michele Scognamiglio, di Scienza dell’Alimentazione, Antonio Sorrentino, Chef. È necessaria la prenotazione.

Alle 17 ‘Fleur – parata poetico sensoriale’, spettacolo itinerante nel complesso Mascabruno.

Alle 11 nell’Aula 7 del complesso Mascabruno, la scuola di recitazione Talìa diretta da E.D’Acunzo, D.D’Antonio G.Miale e il Coro della città di Portici diretta dal Maestro Antonio Faenza presentano: “Partenope: canti e leggende”.

Domenica 10 dicembre alle 11, sempre nell’Aula Linguistica del complesso Mascabruno si terrà la Masterclass Calici di Scienza “Degustazione di vini per scoprirne le molecole del bouquet” a cura di Paola Piombino del Dipartimento di Agraria. Ma le Masterclass in programma sono numerose.

Alle 12, nella Sala Cinese, Concerto per la Reggia del Coro AMA, M° Riccardo Motti, e Coro dell’Università Vanvitelli, M° Carlo Forni.

Solo per citarne alcuni ma il programma è ricco ed esteso. https://www.nataleinreggia.it/programma-calendario-2023-24/

La manifestazione rappresenta un’occasione per visitare la Reggia di Portici in una veste originale, vivendo la magia del Natale. www.nataleinreggia.it

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













