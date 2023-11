Marano, il dramma di Michele trovato morto ieri. A lungo aveva dormito in un’auto in via Borsellino, poi si era spostato in via Che Guevara

1.354 Visite

E’ morto il 46 enne, Michele Fana, molto noto in alcuni punti della città, che per un lungo periodo aveva vissuto in auto e che per diversi mesi aveva sostato soprattutto in via Borsellino. Il caso fu segnalato da tanti cittadini e anche consiglieri comunali nei mesi scorsi. La nostra redazione fece appello alla polizia municipale e ai servizi sociali del Comune. Da quanto si apprende, il corpo senza vita sarebbe stato trovato nei pressi di via Che Guevara, dove si era spostato da qualche tempo, riparato da coperte e cartoni. Le cause ufficiali del decesso non sono ancora note. Michele era originario del corso Mediterraneo.













