Pugno a medico in ospedale Giugliano, denunciato 51enne

E’ un uomo di 51 anni, e non una donna come era stato reso noto in un primo momento, la persona denunciata dai Carabinieri per aver colpito con un pugno un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. L’uomo, probabilmente agitato per le condizioni del figlio di 7 anni che aveva accompagnato al pronto soccorso, ha spinto la guardia giurata e inveito contro il medico di turno, che ha poi colpito con un pugno alla nuca e contro il quale ha anche lanciato una bottiglia d’acqua in faccia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che hanno denunciato il 51enne.













