LIGABUE, POSTICIPATI I CONCERTI PREVISTI A EBOLI

A causa di un virus influenzale che ha colpito in particolare la gola, i concerti di Luciano Ligabue previsti al PalaSele di Eboli martedì 21 e mercoledì 22 novembre sono posticipati al 3 e 4 dicembre.

I biglietti acquistati per i concerti di Eboli resteranno validi per le rispettive date di recupero (i biglietti del 21 novembre per il 3 dicembre, i biglietti del 22 novembre per il 4 dicembre), qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre. Maggiori informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

A malincuore dunque l’artista ha dovuto rimandare l’abbraccio con i fan della Campania che lo attendono a Eboli, unica tappa in regione del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, che prende il titolo dall’ultimo album di inediti di Ligabue. “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy) il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale di Ligabue, ad una settimana dall’uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti. Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche dell’album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI” non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e “debutti” nella venues, la stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà dunque sabato 2 dicembre con Giorgia e il suo “Blu Live – Palasport”, per poi accogliere domenica 3 e lunedì 4 dicembre i due concerti di Luciano Ligabue. Chiude il 2023 in musica a Eboli il doppio appuntamento, martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024.

Per il 2024, già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.

