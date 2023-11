Regione, Pellegrino (IV): “Promuovere la prevenzione per sconfiggere il tumore al seno. Il 42% delle donne evita la chemioterapia grazie al test genomico Oncotype.”

123 Visite

“È fondamentale abituarsi alla prevenzione, iniziando i controlli al seno già dai 20 anni. Nonostante l’incidenza più bassa in questa fascia d’età, è cruciale sviluppare da subito una consapevolezza e conoscenza della propria salute. Nonostante la mia proposta di abbassare l’età degli screening a 45 anni sia stata unanimemente approvata in Consiglio Regionale, dobbiamo perseguire ulteriori sforzi, estendendo gli screening anche ad una fascia d’età più giovane”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, durante il convegno “Strategie di screening e prevenzione del tumore al seno: un progetto per la Regione Campania,” organizzato dalla Consulta regionale per la condizione della donna, presso la Sala Nassirya del Consiglio Regionale della Campania.

“Nella nostra regione – ha sottolineato Pellegrino – il 42% delle donne risparmia una chemioterapia, vero grande incubo per le pazienti, grazie all’esame genomico Oncotype che viene eseguito in diverse breast unit della Campania in modo totalmente gratuito. Un risultato straordinario ottenuto grazie all’impegno della Regione, unitamente agli sforzi messi in campo sulla prevenzione per la quale la Consulta sta svolgendo un grandissimo lavoro di sensibilizzazione per il coinvolgimento non solo delle istituzioni ma anche del territorio”.













