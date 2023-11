Piscinola e Scampia: Carabinieri setacciano le strade

62 Visite

Controlli a largo raggio da parte dei carabinieri della stazione di Napoli-Marianella che, insieme ai militari del reggimento Campania, hanno setacciato le strade dei quartieri Piscinola e Scampia. Identificate 127 persone e di queste sono 67 quelle già note alle forze dell’ordine.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato un ragazzo che ha compiuto 18 anni neanche un mese fa. Il giovane, fermato in via Campano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno scatto, entrambe le armi sono lunghe 15 centimetri e sono state sequestrate.

Denunciato anche un 21enne per lo stesso motivo. Questa volta parliamo di un coltello a scatto lungo 20 centimetri e la lama era nell’auto sulla quale viaggiava assieme ad una ragazza coetanea.

Sono 15, invece, i ragazzi segnalati alla Prefettura perché assuntori di droga.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews