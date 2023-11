Marano, scuole chiuse per un banalissimo maltempo. Anche Morra cade nella trappola delle allerte. Ci vuole personalità per fare il sindaco e questo vale per ogni comune

191 Visite

Maltempo sì, ma niente di eccezionale. E pure, nonostante l’esperienza accumulata in questi ultimi anni, si continua ad insistere con chiusure di scuole talvolta immotivate. Anche Matteo Morra, novello sindaco di Marano, è caduto nell’abituale trappolone: si è fatto prendere la mano, naturalmente sulla scorta di bollettini meteo catastrofici, e ha chiuso i pochi istituti che non avevano optato per il lungo ponte di Ognissanti e dei morti. Altri sindaci dell’hinterland, come Mugnano, non hanno abboccato all’ennesimo allarme. Le scuole sono rimaste aperte.













