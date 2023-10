Vince 600mila euro con i giochi online ma percepiva il reddito di cittadinanza: donna a processo

256 Visite

La donna che è finita sotto processo deve rispondere di percezione indebita ai danni dello Stato. I fatti risalgono al febbraio del 2019 quando a seguito di controlli da parte delle Fiamme Gialle era emerso che la signora pur avendo vinto quella ingente somma aveva fatto richiesta del contributo elargito dallo Stato per le persone indigenti. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori pur avendo tutti quei soldi aveva continuato a percepire per ben tre anni (dal 2017 al 2019) il denaro stanziato dallo Stato. Ma ieri mattina in aula c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Il figlio dell’imputata, è salito sul banco dei testimoni ed ha dichiarato che la madre non c’entrava nulla e che quei giochi online venivano gestiti da lui e dagli altri due fratelli che all’epoca dei fatti erano minorenni. Si torna in aula il prossimo febbraio. In questa data verranno ascoltati gli altri due figli dell’imputata.













