Quarto, loculi a rischio crollo: ultimati i lavori

Ultimati i lavori di ristrutturazione di duecento loculi dichiarati rischio crollo nonché gli interventi che il Comune flegreo aveva intimato nei mesi scorsi ai privati e alla Curia proprietari di oltre cinquanta cappelle gentilizie. Le nicchie ristrutturate si trovano nella parte vecchia del cimitero di Quarto, edificata negli anni Cinquanta del secolo scorso. Gli uffici amministratori, per consentire l’avvio degli interventi, hanno rintracciato circa seicento familiari di defunti, i cui resti mortali erano custodite nelle cappelle a rischio crollo. Le armature in ferro, infatti, erano perlopiù corrose o completamente sbriciolate in alcuni punti. Alcuni danni, secondo l’ufficio tecnico comunale, erano stati prodotti dai ripetuti sciami sismici. Avviata inoltre, sempre in ambito comunale, la digitalizzazione di tutte le procedure. Un lavoro imponente, portato avanti dall’ufficio patrimonio dell’Ente.













