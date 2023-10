Villaricca, amministrative: Campanile incontra Conte

Ieri ho avuto il piacere di incontrare il Presidente del M5S Giuseppe Conte nella sua tappa a Napoli per il “Firma Day” per la proposta di legge sul salario minimo. Insieme a Foggia , Villaricca è l’unico comune del Sud interessato alla elezione del Sindaco nella nella tornata del 22/23 ottobre prossimi. La sessione elettorale è dedicata ai comuni già commissariati per infiltrazioni mafiose e camorristiche In tutti e due i comuni si sta sperimentando una unità politica del centro sinistra, dopo le divisioni delle ultime politiche. Il Presidente Conte ci ha rivolto parole di grande incoraggiamento.

Nicola Campanile Candidato Sindaco per Villaricca