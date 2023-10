Piano Campi Flegrei, Nappi (Lega): De Luca nega i fondi, superato ogni limite. Adesso vada a casa   

85 Visite

“In una situazione estremamente delicata per milioni di campani, mentre il Governo nazionale agisce con i fatti stanziando oltre 52 milioni di euro per il Piano di evacuazione per i Campi Flegrei, De Luca si conferma l’uomo delle ‘fanfaronate’. Ai proclami dei giorni scorsi segue il nulla, perché nel momento della verità il presidente della Campania si tira fuori e nega i fondi regionali. I limiti della decenza e della coscienza sono stati ampiamente superati, De Luca vada a casa”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













