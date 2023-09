Scampia: sorpreso a spacciare nella Vela Rossa. La Polizia arresta un 27enne napoletano.

93 Visite

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno esperito un servizio di osservazione in viale della Resistenza all’interno della Vela Rossa durante il quale hanno notato un soggetto che, dopo aver confabulato con un giovane, si è allontanato poco distante prelevando, da un sacchetto nascosto tra i rifiuti, qualcosa che ha consegnato a quest’ultimo.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’acquirente, trovato in possesso di 4 dosi di cobret del peso di circa 9 grammi, e l’indagato che è stato trovato in possesso di 329 euro. Tuttavia gli operatori hanno recuperato il sacchetto che il predetto teneva nascosto tra i rifiuti all’interno del quale hanno rinvenuto e sequestrato altri 4 involucri della stessa sostanza del peso di circa 6 grammi, 31 involucri di cocaina di circa 27 grammi, altri 37 di eroina di circa 34 grammi e 24 involucri di crack di circa 9 grammi.

Pertanto, un 25enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale













