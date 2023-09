Marano, i Vescovi ausiliari Beneduce e Autuoro a Marano per la chiusura delle Porte Sante

330 Visite

Mancano solo pochi giorni alla conclusione dell’Anno Giubilare Straordinario

concesso da Papa Francesco in occasione del 100° anniversario della fondazione

della congregazione delle suore Discepole di Gesù Eucaristico, ad opera del

Venerabile Raffaello Delle Nocche, nato e battezzato a Marano di Napoli nel 1877 e

nominato Vescovo di Tricarico nel 1922 dove restò per tutta la vita fino al 25

novembre 1960, giorno della sua morte.

Sabato 23 settembre il vescovo ausiliare Francesco Beneduce, alle ore 18:30

chiuderà la Porta Santa della chiesa di san Raffaele alla Recca, che sorge dove c’era

la casa natale del Venerabile.

Domenica 24 settembre, sarà invece il vescovo ausiliare Michele Autuoro a chiudere

la Porta Santa della parrocchia san Castrese con la celebrazione delle ore 19:00

durante la quale sarà benedetto un reliquiario che include un quadro realizzato dalla

pittrice Flora Mazzone che ritrae il volto del Venerabile Raffaello Delle Nocche, il

quale, proprio nella parrocchia san Castrese fu battezzato il 20 aprile del 1877.

In attesa delle due giornate solenni del 23 e 24 settembre in cui saranno chiuse le

Porte Sante, giovedì 21 settembre presso la chiesa di san Raffaele in località Recca, a

partire dalle ore 18:30 si terrà l’Adorazione Eucaristica e la possibilità di ricevere il

Sacramento della Confessione.

La Congregazione delle suore Discepole di Gesù Eucaristico in questi 100 anni di vita

ha svolto attività educative per bambini e ragazzi, e di accoglienza e ospitalità per

anziani disagiati diffondendosi in quattro continenti. Nella sede di Marano ospita

l’appartamento in cui il Venerabile trascorreva i suoi periodi di permanenza nella

città che gli aveva dato i natali, dove sono ancora perfettamente conservate le

stanze con tutti gli arredi e gli oggetti a lui appartenuti e visitabile previa

prenotazione.

Nota stampa parrocchia san Castrese













