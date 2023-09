185 Visite

Incidente mortale sul lavoro a Marcianise, nel Casertano, dove in un’azienda della zona industriale che produce componenti in metallo per le auto, un 51enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato . Il lavoratore, Giuseppe Borrelli, era originario di Pignataro Maggiore. Indagano I carabinieri di Marcianise













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews