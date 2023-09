MARANO, RACCOLTA RIFIUTI: IZZO CHIEDE VERIFICHE SULLE OPERAZIONI DI TRASBORDO

273 Visite

Mentre la giunta Morra é intenta a godersi le manifestazioni di bellezza ci vengono segnalati procedimenti non proprio ortodossi da parte della ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Da segnalazioni di cittadini parrebbe che ogni giorno dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei pressi del Bar May Caffè di via Nuvoletta è fermo un grosso camion “bilico” della ditta che aspetta i piccoli camioncini carichi dei rifiuti soprattutto carta e cartoni che da questi vengono travasati nel bilico. Stessa procedura anomala viene seguita per l’umido. Sempre stando a segnalazioni da parte di cittadini parrebbe che le notti di martedì, di giovedì e di domenica verso le 3 e mezzo, quattro di mattina un grosso bilico della ditta per la raccolta dei rifiuti sosta nell’area antistante il cimitero, aspettando i piccoli camioncini che hanno raccolto l’umido per la città che verrebbe travasato nel grosso camion.

All’assessore all’igiene urbana e all’ambiente Dott. Gennaro Polichetti e alle autorità preposte alla vigilanza ambientale chiediamo di verificare queste anomali procedure per la raccolta e lo sversamento dei rifiuti. É risaputo che un travaso non a norma é reato ambientale, soprattutto per l’umido, in quanto il percolato perso sull’asfalto inquina in modo permanente l’ambiente , con gravi rischi per la salute Michele Izzo capogruppo Fare Democratico.













