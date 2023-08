Stupro al Parco Verde di Caivano, le due cuginette ricattate con i video

Per le strade di Caivano domani alle 18 si terrà un corteo di solidarietà per le due cuginette vittime di abusi all’ex centro sportivo Delphinia. Le indagini intanto si stanno concentrando in queste ore sui contenuti dei telefonini sequestrati ai due presunti stupratori, alla madre e a una delle giovani, come scrive il Corriere. Dall’analisi del materiale contenuto all’interno degli smartphone gli inquirenti provano a ricostruire la rete di relazioni tra le vittime, i due indagati e altri soggetti a loro collegati. Elementi che saranno utili a comprendere come sono stati resi possibili i ripetuti adescamenti durati mesi – si parla di almeno 7 episodi – e che potrebbero vedere coinvolto un gruppo più ampio tra cui elementi di spicco della Camorra. Sulle tracce derivanti dai telefonini gli inquirienti mantengono il massimo riserbo mentre l’avvocato Carla Niola, che assiste la famiglia di una delle due cuginette, mette in guardia: “La paura del trauma a causa della pressione mediatica potrebbe compromettere nelle vittime la corretta rievocazione dei fatti vissuti: è l’effetto della vittimizzazione secondaria”.