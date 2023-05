Amministrative, Fdi male in molti territori della provincia. Cosa ne pensa il leader del territorio Michele Schiano?

256 Visite

A Quarto Fdi ha raccolto il 2 per cento dei voti. A Torre del Greco, invece, nemmeno ha presentato la lista. A Cercola, inoltre, un misero 2 per cento e a Pomigliano, come Torre del Greco, niente lista. A Marano, poi, la candidata sindaco scelta è arrivata quarto e la lista di Fdi ha raccolto meno voti rispetto a cinque anni fa. La domanda sorge spontanea ed è sorta a molti addetti ai lavori: ma il deputato, nonché coordinatore provinciale del partito, l’onorevole Michele Schiano di Visconti, non ritiene di dover dire qualcosa su questo risultato e, eventualmente, fare mea culpa o dimettersi dal ruolo in ambito provinciale? Qualiano non fa testo, perché quella è la roccaforte storica di Schiano e la partita era da ritenersi poco più di una formalità per la presenza in campo del sindaco uscente (poi riconfermato) De Leonardis.













