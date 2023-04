Pasqua solidale in Campania, “un uovo sospeso” per donare sorrisi ai bimbi in ospedale

77 Visite

In prossimità della Santa Pasqua, l’Associazione “Sempre e per Sempre” attiva da tempo con iniziative di sensibilizzazione per la salute e la prevenzione, ha deciso di donare un sorriso a molti bimbi ricoverati in ospedale con il progetto “Un uovo Sospeso”.

L’iniziativa – ispirata al famoso caffè sospeso napoletano – dà la possibilità a tutte le persone generose di acquistare un uovo di cioccolato presso gli esercizi commerciali aderenti, situati nei comuni di Sant’Antimo e Casandrino. Le uova verranno raccolte dai volontari dell’Associazione, e consegnate il giorno 8 Aprile ai piccoli pazienti ricoverati presso i reparti di: Pediatria del Policlinico Nuovo di Napoli padiglione 11°A e Onco-ematologico Pediatrico del Policlinico “Luigi Vanvitelli” di Napoli.

La campagna solidale dell’Associazione consente anche di lasciare offerte libere all’interno dei salvadanai con il logo “Sempre e per Sempre”, collocati nei negozi aderenti. Le somme raccolte, in questo caso saranno interamente devolute per sostenere l’iniziativa avviata dall’Associazione “Diamounamano”, per la realizzazione di una nuova ludoteca all’interno del Reparto di Pediatria del Policlinico Nuovo di Napoli.

Si potrà donare presso i seguenti esercizi commerciali, che hanno aderito alla lodevole iniziativa solidale: Super Market in Via Arno 56 Casandrino; Supermercato Polliland _ non solo polli_ f.gioia 2, Sant’Antimo; Etè _ F.lli Vergara in Via Paolo Borsellino, 90, Casandrino; Petrone dal 1860 in Via Galileo Galilei, 84, 80029 Sant’Antimo; Sisa_ I supermercati italiani_ F.lli Vergara 2 in Via Giuseppe di Vittorio 91 , Sant’Antimo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS