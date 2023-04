ELEZIONI MARANO, IL GRANDE BLUFF DI ALCUNI CANDIDATI SINDACO: SONO CON LE “SCOLLE” IN FRONTE PER RACIMOLARE PERSONE DA METTERE IN LISTA. IL MERCATO DELLE VACCHE VA IN SCENA OGNI GIORNO

180 Visite

A nove giorni dalla presentazione delle liste, la quasi totalità delle forze in campo ha problemi, grossi problemi. Soprattutto nel riempirle e nel ratificare gli adempimenti burocratici: registrazione logo per le civiche, raccolta firme e inserimento candidati al consiglio comunale.

Molti, soprattutto a destra, si sono venduti quello che non avevano: due liste, tre liste, quattro liste. Nulla, non hanno nulla, se non qualche candidato qua e là. E ora, pur di riempirle, si stanno recando e sollecitano anche i cosiddetti “impresentabili”. Quelli che non vanno bene per gli altri candidati sindaco, ma che possono servire alle loro liste, a rafforzarle.

Quella che sta per partire è una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Un mercato delle vacche vergognoso, che ogni giorno si consuma davanti ai soliti bar del territorio. Quelli che erano con Visconti, sindaco sciolto per camorra, sono ambitissimi: ma non devono presentarsi loro, devono portare solo i voti secondo qualcuno. Il classico gioco delle scatole cinesi, insomma. Qualche “impresentabile”, dopo qualche articolo di denuncia nostro (a Marano non parla nessuno se non noi), ha avuto il foglio di via da qualche candidato sindaco. Ad ogni modo le liste sono semi vuote per tutti o quasi.

Questa campagna elettorale ha sancito la fine politica di tanti “mastugiorgi” della politica locale, quelli che da 30 anni stanno sempre in mezzo.

Male Fratelli d’Italia, male Forza Italia, male la Lega, male le civiche di centro, malissimo il Terzo polo (nemmeno ai nastri di partenza), male le liste civiche e i partiti di alcuni candidati di centrosinistra, fatte perlopiù da riempi lista e poco altro. Tra pochi giorni scopriremo il bluff di quanti dicevano di avere 4-5-6 liste al seguito. Le avranno pure, ma saranno piene di scartine e scarti di reggimento. Altro che rinnovamento e discontinuità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS