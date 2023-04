Somma Vesuviana, flash mob contro il cyberbullismo

91 Visite

E domani – Martedì 4 Aprile – ore 17 e 30 – Amministratori, dipendenti, una delegazione dell’Esercito Italiano, una rappresentanza della Scuola media San Giovanni Bosco si ritroveranno tutti insieme per promuovere la Walk Of Life di Telethon che si terrà a Napoli il prossimo 23 aprile 2023.

Martedì 4 Aprile – Ore 17 e 30 – Palazzo Torino – Somma Vesuviana (NA) – Piazza Vittorio Emanuele III

“Ieri sera abbiamo illuminato di blu la facciata della Chiesa San Domenico per ricordare il rispetto nei confronti delle persone autistiche. Con le politiche sociali cerchiamo di stare al fianco di tutti per il possibile che riusciamo a fare con il Gruppo Volontariato Disabili, con gli stessi Percettori del Reddito di Cittadinanza che abbiamo impegnato in diversi progetti, con lo sportello di ascolto psicologico. Somma è in prima linea su più fronti”. Lo ha affermato Rubina Allocca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana.

Domani – Martedì 4 Aprile – alle ore 10 e 30 – Flash Mob in Piazza Vittorio Emanuele III contro il Bullismo e il CyberBullismo.

Tutti gli alunni di classe quinta di tutti i plessi scolastici del Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfè” daranno vita al Flash Mob in Piazza per dire no al bullismo e al Cyber Bullismo.

Ma domani sarà anche la conferenza di presentazione della Walk Of Life di Telethon 2023, in programma a Napoli.

Somma Vesuviana – Verso la Walk of Life di Napoli 23 Aprile 2023. Domani – Martedì 4 Aprile 2023, alle ore 17,30 nella sede di Palazzo Torino – Area Corte – Amministratori dipendenti, una delegazione dell’Esercito Italiano, una rappresentanza della Scuola media San Giovanni Bosco si ritroveranno tutti insieme per promuovere la Walk Of Life di Telethon che si terrà a Napoli il prossimo 23 aprile 2023.

Tutti con maglietta e pacco gara simboli di chi ha scelto di sostenere la Fondazione Telethon.

La Walk of Life una gara competitiva di 10 Km e una passeggiata di 3 Km pensata apposta per coinvolgere le famiglie, i bambini e le persone meno allenate tutte unite, nel nome della missione di Fondazione Telethon, per far correre la ricerca!

Un evento speciale, una giornata di festa, di speranza di sport e di solidarietà. Una giornata di normalità per persone che ogni giorno combattono contro terribili malattie genetiche rare

Alla manifestazione saranno presenti: il Sindaco di Somma Vesuviana dott. Salvatore Di Sarno, il Direttore amministrativo del Centro Clinico Nemo di Napoli dott. Francesco Lettieri, il Ricercatore prof. Carmine Spampanato.

Vista la collaborazione con l’Esercito Italiano saranno presenti la dott.ssa Giancarla Minervini e il Sergente Maggiore Angelo D’Amore, da sempre a fianco della Fondazione Telethon.













