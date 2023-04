Elezioni Marano, confermata l’anticipazione del nostro portale: Schiattarella candidata per Fdi e Forza Italia. La Lega dice no

67 Visite

Dal confronto tra Forza Italia e Fratelli d’Italia si è raggiunto un accordo per un nome comune: l’avvocato Barbara Schiattarella, con la lista Schiattarella sindaco, sarà il candidato scelto per la prossima competizione elettorale. Quest’ultima si è dichiarata onorata della stima e della fiducia manifestata nei suoi confronti e ha dichiarato di essere a disposizione per un riscatto della città improntato alla legalità e al cambiamento.

