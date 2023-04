L’Aktis Acquachiara ospita la Rari Nantes Florentia: i padroni di casa sono pronti a dare battaglia

108 Visite

Conquistare un risultato positivo contro una delle prime della classe per affrontare con rinnovato vigore la volata finale della regular season ma soprattutto per compiere un nuovo significativo step nel proprio percorso di crescita.

Nell’incontro valevole per la diciottesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 22 punti, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 17:30 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, la Rari Nantes Florentia, seconda a quota 43.

Secondo un copione ormai radicato nel tempo la squadra ha archiviato la sconfitta nel derby con il Circolo Canottieri Napoli e si è rituffata in acqua, già da lunedì, per lavorare su ciò che non ha funzionato nella sfida con i giallorossi.

Per riuscire a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità contro la quotata compagine toscana i padroni di casa dovranno approcciare il match in maniera radicalmente diversa rispetto all’ultima uscita e, contemporaneamente, riuscire a trovare le giuste contromisure nel momento in cui gli avversari dovessero negare la possibilità della principale arma offensiva, la ripartenza.

Quella allenata dall’ottimo Luca Minetti è formazione ben preparata dal punto di vista fisico, ottimamente disposta in acqua e capace di interpretare una maiuscola fase difensiva. Alla vigilia Walter Fasano e Gilberto Giello presentano così il match.

Walter Fasano

Incontriamo la seconda della classe, una squadra ben allenata e attrezzata per disputare un campionato di vertice così come sta facendo, non a caso è anche la miglior difesa del girone. I toscani verranno a Napoli per giocarsi una fetta importante di secondo posto. Noi stiamo lavorando per migliorare quello che è stato l’approccio contro la Canottieri e per non cadere negli stessi errori sia in fase difensiva che offensiva. Ci teniamo a riscattarci dalla brutta prima parte di match contro i giallorossi e saremo pronti a dare battaglia dal primo all’ultimo minuto.

Gilberto Giello

Domani giocheremo una delle partite più difficili dell’anno contro una squadra ben attrezzata che raggiungerà i playoff per salire in A1. Da parte nostra il buon lavoro svolto durante la settimana si riflette in una tremenda voglia di giocarci a viso aperto la partita. Mi aspetto un match intenso e molto combattuto.













